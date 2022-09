Kinderzehnkampf in Gommern mit 225 Teilnehmern

Der Zonenweitsprung ist eine der zehn Disziplinen des Kinderzehnkampfs. Wie beim normalen Weitsprung kommt es darauf an, so weit wie möglich in die Sandgrube zu springen. Die Unterteilung in Zonen macht die Punktvergabe bei so vielen Teilnehmern einfacher als das Ausmessen der exakten Zentimeter. Insgesamt 115 Jungen und 110 Mädchen beteiligten sich am 17. GKZ. Selbst aus Genthin, Bernburg, Wernigerode, Magdeburg oder Braunschweig waren Familien angereist.

Foto: M. Langner