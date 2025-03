Todesfall erschüttert Gemeinde Biederitz: Kita Königsborn geschlossen

In der Kita Königsborn soll es am Mittwoch einen Trauerfall gegeben haben. Ein Kind soll verstorben sein. Was bisher bekannt ist.

Ortsteil in schockstarre

Die Außenfassade der Kita Königsborn. Die Einrichtung ist geschlossen, da ein Todesfall den kleinen Ortsteil in Biederitz erschüttert.

Königsborn. Die Türen der Kita Königsborn an der Möckerner Straße 9 bleiben am Donnerstag und Freitag verschlossen. Der Grund ist tragisch.

Dieser Aushang befindet sich aktuell an der Tür der Kita Königsborn in Biederitz. Foto: Willy Weyhrauch

Wie die Volksstimme erfahren hat, erschüttert der Todesfall eines Kindes den kleinen Ortsteil in der Gemeinde Biederitz.

In der letzten Woche soll es laut einer Passantin einen Feueralarm in Königsborn gegeben haben. Wenig später sollen am Haus der betroffenen Familie Feuerwehr und Krankenwagen aufgetaucht sein. Das Kind soll mit Fieber ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Passantin in Königsborn: "Es ist eine Tragödie"

Die Passantin sagte gegenüber der Volksstimme auch, an dem Haus klebt Pech. Vor etwa zehn Jahren sei die Familie, die zu vor in dem Haus lebte, ein Ehepaar mit Hund, nach Rostock mit dem Auto aufgebrochen und nie wieder gekommen. Die Familie mit ihrem Hund verunglückte auf der Autobahn in Richtung der Hansestadt tödlich.

„Es ist eine Tragödie für die nach Königsborn zugezogene Familie“, sagte die Passantin gegenüber der Volksstimme.

Bürgermeister Kay Gericke: Anteilnahme in ganz Biederitz ist sehr groß

Bürgermeister Kay Gericke (parteilos) bestätigt, dass die Kita in Königsborn wegen eines Trauerfalls am 13. und 14. März geschlossen bleibt. "Die Anteilnahme im Ort, beim Kita-Personal und in der Gemeinde ist sehr groß, weswegen wir uns zu diesem Schritt entschieden haben", lässt er wissen. "Alle Eltern zeigen hier größtes Verständnis für diese Entscheidung. Kinder, die Betreuung brauchen, wurden und werden auf Wunsch der Eltern aber auch woanders untergebracht."

Weder die Kita noch die Eltern wollten sich gegenüber der Volksstimme äußern.

Kita Königsborn in Biederitz: Rund 70 Kinder werden hier betreut

Die Kita Königsborn ist in kommunaler Trägerschaft und eine von sechs Kitas in der Gemeinde Biederitz. In der Kita mit Ganztagsverpflegung werden rund 70 Kinder betreut.

Die Kita ist für ihre umfassende Betreuung und Angebote bekannt. Das Trägerleitbild lautet: „Guck mal was geht“. Neben dem Schulgarten und dem Insektenhotel gibt es auch eine kitaeigene Imkerei.