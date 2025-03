Frenetischer jubel bei abstimmung Paukenschlag in Biederitz! Entscheidung um Kita Sonnenschein gefallen - die Überraschung ist groß

Die Kita Sonnenschein in Gerwisch erhitzte monatelang die Gemüter in Biederitz. Die Gemeinde sah die Kinderbetreuung in Zukunft in kommunaler Hand - Eltern sahen das anders. Nun sind die Weichen für die Zukunft gestellt.