Die Stadt Burg benötigt dringend Gewerbeflächen. Ein Areal direkt an der B 246a bei Madel wird dafür bereits beplant - zum Ärger der Anwohner, die schon mit der benachbarten Autobahn 2 gebeutelt sind. Ist ein Kompromiss in Sicht?

Wirtschaft in Burg

Foto: vs

Die Diskussion um einen möglichen Gewerbepark in Madel steht nun wieder auf der politischen Tagesordnung. Die Stadt Burg pocht auf die Fläche, weil ein Investor in den Startlöchern steht und und sie am ehesten entwickelt werden kann. Verständlich.