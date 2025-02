Mit der Zunahme von Online-Bestellungen nehmen auch die Fälle zu, in denen die Zustellung von Paketen nicht klappt. Oder anders läuft, als gedacht. So wie in Burg.

Burg - Wenn der Lieferdienst zweimal klingelt, ist für jeden was dabei. So lässt sich das zusammenfassen, was tagtäglich in Wohnsiedlungen zu beobachten ist. Auch in Burg. Dazu ein Kommentar.