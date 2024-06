Endlich: Die Testphase fürs Radfahren in der Schartauer Straße in Burg beginnt. Warum es jetzt an die Einwohner der Kreisstadt liegt, daraus etwas zu machen.

Kommentar zum Radfahren in der Schartauer Straße in Burg: Ein Versuch macht endlich klug

Gut Ding will Weile haben. Manchmal dauert es auch Jahrzehnte, bis ein Vorhaben mit allen Abwägungen in die Tat umgesetzt werden kann. Schon deshalb, weil politische Entscheidungen gewöhnlich ihre Zeit brauchen. So gesehen ist die Möglichkeit, die Schartauer Straße jetzt auch am Tag mit dem Rad durchfahren zu können, eigentlich überfällig, unterm Strich aber nur richtig. Nicht unbedingt, um die Sportbegeisterung zu wecken, sondern die Innenstadt etwas zu beleben. Denn für jeden Einkauf oder Besuch muss nicht zwangsläufig das Auto genutzt werden.