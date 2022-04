Königsborn: Verkehrsunfall mit verletztem Busfahrer - Bundesstraße 184 voll gesperrt

Die Bundesstraße 184 zwischen Menz und Königsborn war voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte war es am Morgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinbus gekommen, in dem fünf Schulkinder und zwei Erwachsene saßen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, die Kinder und weiteren Erwachsenen kamen nach Angaben der Polizei mit dem Schrecken davon.

