In Hohenlochau soll eine neue Photovoltaik-Anlage entstehen. Doch die Anwohner laufen dagegen Sturm. Auch weil sie sich von der Poltik verraten und vernachlässigt fühlen.

Neuer Krach in Gommern: Wie sich ein Dorf gegen eine XXL-Anlage wehrt

In der gut gefüllten Leitzkauer Mehrzweckhalle versucht Geschäftsführer Jonas Klose die Anwesenden von der geplanten Photovoltaik-Anlage zu überzeugen.

Leitzkau. Die Debatte um Photovoltaik-Anlagen in Gommern reißen nicht ab. Nun soll in einem kleinen Dorf eine XXL-Fläche entstehen. Den Anwohnern in Hohenlochau gefällt das keineswegs, die Angst vor Verlusten ist enorm. Doch das ist bei Weitem nicht alles.