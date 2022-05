Umnutzung Kreative Ideen fürs Sportlerheim in Leitzkau

Still und ungenutzt steht das Sportlerheim am Rande des Leitzkauer Parks. Neues Leben könnte mit dem in Gründung befindlichen Verein Kreativwerkstatt Leitzkau einziehen. Rosemarie Böttcher stellte das Projekt auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates vor.