Kreistag im Jerichower Land trauert um Kommunalpolitiker

Im Alter von 72 Jahren ist Helmut Unger (Die Linke) plötzlich verstorben. Im Kreistag wurde an ihn erinnert.

Burg - Bevor sich der Kreistag der Tagesordnung widmete, stand zunächst der einige Tage zuvor verstorbene Helmut Unger (72, Die Linke) im Mittelpunkt. „Sein Tod war für uns alle ein Schock“, sagte Kreistagsvorsitzender Volker Bauer (CDU) und teilte seine Erinnerungen an den engagierten Kommunalpolitiker. Kennengelernt habe er ihn als Besucher im Umweltausschuss. „Er mag mir vielleicht in der Sitzung auf die Nerven gegangen sein, aber ich war unendlich beeindruckt von seiner Entschlossenheit“, so Bauer. Wenn er etwas ändern wolle, dann müsse er sich eben wählen lassen. Gesagt, getan.