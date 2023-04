Möckern - Ein ausgeglichener Haushalt ist in diesem Jahr noch möglich, so Kämmerin Gaby Härtel, und es kann in den Dörfern investiert werden, sofern der Stadtrat die Satzung verabschiedet. Es sei erst mal nur ein Entwurf, an dem sicher noch das ein oder andere geändert wird, so Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger (Wählergemeinschaft Fläming). Doch anhand des vorgelegten Papieres werden die 27 Ortschaften der Einheitsgemeinde in den kommenden Wochen entscheiden müssen, ob sie den geplanten Investitionen uneingeschränkt zustimmen oder Einwände haben.

