Rewe-Markt in Burg wird mehrere Monate geschlossen - das sind die Pläne

Der Rewe-Markt am Conrad-Tack-Ring ist einer der größten Nahversorger in Burg und in die Jahre gekommen. Nun steht fest: Der Supermarkt wird mehrere Monate geschlossen.