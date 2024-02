Zum Brand einer Laube ist die Freiwillige Feuerwehr Burg am späten Dienstagnachmittag gerufen worden. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten.

Laubenbrand in Burg-Nord

Die Freiwillige Feuerwehr Burg wurde am Dienstagnachmittag zu einem Laubenbrand in Burg-Nord gerufen.

Burg - Am späten Dienstagnachmittag hat die Sirene die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Burg alarmiert. Es ging zu einem Brand einer Laube im Stadtteil Nord. Was war passiert?

Für die Nachbarn war es eine Aufregung, die sich am Dienstag gegen 18 Uhr im Bereich der Wilhelm-Kuhr-Straße in Burg-Nord abspielte. Eine Laube stand in Flammen. Mit einem massiven Löschangriff von zwei Trupps verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf ein direkt angrenzendes Gebäude und die umliegende Grünanlage,

Nach Angaben der Feuerwehr vom späten Abend gab es keine Verletzten.

