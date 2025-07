Initiatoren des Burger Bildungsmarsches prangern Bildungsnotstand in Sachsen-Anhalt an und fordern mehr Kooperation mit dem Magdeburger Ministerium. Dort sitzt mit Jan Riedel ein neuer Minister, der nun viel Arbeit vor sich hat. Was genau gefordert wird.

Burg. - Erst vor wenigen Tagen hat der mittlerweile dritte Bildungsmarsch mit rund 140 Teilnehmern durch Burg für Aufsehen gesorgt, jetzt soll auch die Landespolitik eingeschaltet werden und sich mit den Problemen auseinandersetzen.

Die angekündigte Petition hat den Landtag bereits erreicht. „Die Einverständniserklärung für eine öffentliche Behandlung ist unterschrieben“, sagt Ivonne Grundmann, Co-Initiatorin der Bildungsaktion in der Kreisstadt.

Lehrermangel: Initiatoren in Burg fordern langfristigen Plan

Wann es zu einer Aussprache kommt, ist noch unklar. Gefordert wird in dem Papier unter anderem „ein langfristiger und transparenter Plan zur Bekämpfung des Lehrermangels und die Einbeziehung von Schülerinnen, Schülern, Eltern und Lehrkräften in die Bildungspolitik“. Die Burger Akteure pochten vor Wochen zudem auf die Teilnahme der inzwischen entlassenen Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am jüngsten Bildungsmarsch. Die Politikerin war am 16. Juni nicht mit dabei.

Lehrermangel in Sachsen-Anhalt: Politische Machtspiele ein Hindernis?

Auch deshalb folgt nun ein weiterer Brief an den Landtag – unter der Überschrift „Bildungsnotstand – Appell für Verantwortung und Zusammenarbeit“. Darin heißt es unter anderem: „... Doch statt ehrlicher Kooperation und aktiver Lösungsfindung erlebe ich – wie viele andere – politische Machtspiele, die der Lage nicht gerecht werden.“

Dabei gehe es nicht um Konfrontation mit dem Land beziehungsweise mit dem Bildungsministerium, sondern um Dialog. Gewünscht werde eine Bildungspolitik, „die Schulen nicht alleine lässt, sondern sie aktiv unterstützt. Die handelt, statt sie beschönigen.“

Kritik von der GEW an Bildungsministerium

Dass es dabei größere Defizite gibt, versicherten mehrere Lehrer, die allerdings ihren Namen nicht nennen wollten, gegenüber der Volksstimme. Tenor: In Personalentscheidungen wie beispielsweise bei der Einstellung von Seiteneinsteigern würden die Schulen zu wenig einbezogen. Zudem sei die Betreuung der Neu-Lehrer nicht ausreichend genug.

Ein Fakt, der auch auf der Diskussionsveranstaltung im vergangenen Jahr im Landratsamt deutlich zur Sprache kam. An der Situation habe sich nichts geändert.

Auch deshalb fordert die SPD-Landtagsabgeordnete Elrid Pasbrig mehr Tempo bei Lösung der aktuellen Bildungsprobleme. Die Burger Bildungsmärsche würden auch eindrucksvoll zeigen, dass sich auch Schüler um ihre Zukunft Gedanken machen. „Das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen“, weshalb ein enger Austausch zwischen dem Land, Schulen und Bildungsakteuren wichtig sei. „Ich unterstütze die Bildungsmärsche. Denn wir benötigen neue Denkmodelle und mehr Köpfe in den Schulen.“

Bildungsminister Jan Riedel will Maßnhame rückgängig machen

Ohnehin habe der Brandbrief von Grundschullehrern an die ehemalige Ministerin gezeigt, dass neue Ansätze vonnöten seien. Grund: In Sachsen-Anhalt sollen im neuen Schuljahr Stundenzuweisungen eingespart werden. Betroffen sind vor allem Förderstunden. Nach Einschätzung der Gewerkschaft GEW handelt es sich um das Arbeitsvermögen von rund 100 Grundschullehrern. Der neue Bildungsminister Jan Riedel hat nun jedoch angekündigt, diese Maßnhame zurückzunehmen.

Die Kritik aus Burg hat das Land bereits vor dem dritten Bildungsmarsch zurückgewiesen. So wurden beispielsweise durch verschiedenste Programme „mit Hochdruck“ daran gearbeitet, für eine personelle Entspannung an den Schulen zu sorgen. Und das durch gezielte Ausschreibungen und Abordnungen von Lehrkräften, pädagogischen Mitarbeitern und pädagogischen Unterrichtshilfen. Viele Prozess bräuchten allerdings auch Zeit.