Lieferengpässe von Medikamenten in Apotheken im Jerichower Land

Steffi Ritschl in der Adler-Apotheke in Genthin.

Genthin/Burg - In den Apotheken fehlt es an Medikamenten. Der seit Jahren in Deutschland herrschende Medikamenten-Engpass hat sich durch die Coronapandemie nochmals zugespitzt. Auf das Thema hat in dieser Woche Marc-Florian Witsch, Apotheker aus Weferlingen in der Börde und Mitglied vom Landesapothekerverband Sachsen-Anhalt gegenüber der Volksstimme angesprochen. Er sah eine deutlich zugespitzte Situation und meint: „Einige Medikamente, darunter viele gängige, sind seit Monaten nicht lieferbar.“ Wie sieht es im Jerichower Land aus?