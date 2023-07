Der Lions Club Jerichower Land hat eine neue Aktion ins Leben gerufen, um ehrenamtliches Engagement zu unterstützen. Mit Club-Sekretär Detlef Friedrich sprach Volksstimme-Redakteur Andreas Mangiras.

Volksstimme: Wen wollen die Lions in diesem Jahr unterstützen?Detlef Friedrich: Wir haben eine Lions-Jugendfeuerwehr-Aktion gestartet. Alle Kinder- und Jugendfeuerwehren im Jerichower Land können sich für ein Projekt bewerben, das wir mit jeweils 500 Euro unterstützen. Insgesamt vergeben wir 10 mal 500, also insgesamt 5000 Euro, an zehn Jugendwehren im Kreis.

Woher stammt das Geld?Das Geld stammt aus dem Verkauf der Lions Club-Adventskalender des Jahres 2022.

Es gibt fast 100 Kinder- und Jugendwehren im Kreis. Sie sind alle angesprochen?Sie können sich mit einem Projekt ihrer Wahl bewerben. Voraussetzung ist, dass im Projekt auch Eigeninitiative geleistet wird. Wir wollen kein Projekt voll finanzieren, sondern immer eine Kofinanzierung machen.

Detlef Friedrich Stephen Zechendorf

Wie können Wehren teilnehmen? Was müssen sie tun?Das Bewerbungsformular kann über die Internetseite des Lions Clubs Jerichower Land (lionsclub-jl.de) heruntergeladen werden. Je aussagekräftiger eine Bewerbung ist, je mehr Chancen hat die Bewerbung, den Zuschlag zu bekommen. Fotos sind da immer gut.

Bis wann läuft die Bewerbungsfrist?Bewerbungen sollen ausschließlich per E-Mail an dffmoeckern@gmx.de erfolgen. Einsendeschluss ist der 31. August 2023. Sollten Rückfragen auftreten, so können diese unter der Handynummer 0173/3087527 geklärt werden.

Wie werden die Gewinner ermittelt? Die Auswahl aus den Bewerbungen trifft ein Gremium des Lions Clubs. Der Rechtsweg ist grundsätzlich ausgeschlossen. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt, außerdem stehen sie auf unserer Web-Seite.

Wir werden die Gewinner natürlich bekannt geben. Letzte Frage: Zum Jahresende kommen die Lions wieder mit einer Adventskalenderaktion „um die Ecke“? Ja, auf jeden Fall! Der Verkauf beginnt im November, und wir hoffen hier wieder auf die Unterstützung der Volksstimme.