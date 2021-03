Die ersten Störche sind nach Sachsen-Anhalt zurückgekehrt. In Loburg hat sich ein Storchenpaar auf dem Storchenhof niedergelassen.

Loburg (dpa/sa) l In Sachsen-Anhalt suchen sich die ersten Störche in diesem Jahr ihr Zuhause. Auf dem Storchenhof in Loburg (Landkreis Jerichower Land) habe ein Storchenpaar damit begonnen, sich ein Nest herzurichten, sagte ein Sprecher am Dienstag. Die beiden Weißstörche seien frühe Rückkehrer. Sie hätten den Winter in wärmeren westlichen Gefilden in Europa verbracht. Das Paar habe sich auf dem Storchenhof einen Platz ausgesucht, den sonst ein anderes Paar beansprucht, das aber noch nicht zurückgekehrt sei. "Es ist eine spannende Zeit, wenn die Erstankömmlinge die Nester für sich in Anspruch nehmen und dann die anderen Störche zurückkommen", sagte er.

Den Angaben zufolge schaffen Störche auf ihrem Flug entlang der sogenannten Westroute, zum Beispiel von Spanien kommend, rund 2500 Kilometer in gut 14 Tagen. Die später nach Sachsen-Anhalt kommenden Störche aus Afrika hätten Strecken von 5000 bis 8000 Kilometer zu absolvieren. Sie bräuchten daher viel länger als die Erstankömmlinge, um zum Beispiel in Loburg ihre Nester zu beziehen. In Sachsen-Anhalt leben den Angaben zufolge zwischen 550 und 600 Storchenpaare.