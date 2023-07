Nach einem Unfall ist es im Jerichower Land zu einem Stromausfall gekommen. Ein Mann hatte mit einem Kleintransporter zuvor einen Strommast gefällt. Der Mann kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Möckern - Ein 41 Jahre alter Mann ist in Möckern (Landkreis Jerichower Land) mit einem Auto gegen einen Strommast gekracht und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Mann sei in der Nacht zu Sonntag mit einem Kleintransporter aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mast sei auf ein leerstehendes Haus gefallen. Woraufhin der Ortsteil Dörnitz in Folge des Unfalls zeitweise ohne Strom gewesen sei.

Der Schwerverletzte ist den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht worden. Da Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit bestanden, musste der Mann eine Blutprobe abgeben.