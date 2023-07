König Kunde legt selbst Hand an. So lässt sich ein Service beschreiben, der in einigen Unternehmen im Jerichower Landkreis angeboten wird. An Selbstbediener-Kassen schlüpfen Kunden in die Rolle des Kassierers. Ein Überblick.

Burg - Das Piepen beim Erfassen der Ware ist das Gleiche, auch der Bezahlvorgang mit Karte unterscheidet sich nicht. Der große Unterschied: Hier kassiert sich der Kunde selbst ab. Unternehmen im Jerichower Land bieten ihren Kunden mit Selbstbediener-Kassen eine neue Möglichkeit, schneller ihren Einkauf abzuschließen. Welche Filialen in Burg und Genthin auf den neuen Service setzen und wie er funktioniert.

Mit dem Umbau der Rossmann-Filiale in Burg ist der Service des Unternehmens um zwei Selbstbediener-Kassen erweitert worden. Das heißt, Kunden scannen ihre Waren selbst ein und bezahlen diese an einem Automaten.

Entlastung in Spitzenzeiten

Im Jerichower Land ist dies – abseits der McDonalds-Filiale in Burg, die wie die anderen deutschlandweit geführten Anlaufpunkte der Fast-Food-Kette mit Touchscreen-Displays zum Aufgeben und Bezahlen von Bestellungen ausgestattet ist, auch die neue in Magdeburg – noch weitestgehend Neuland. Nur wenige setzen auf die Technik. „Die Erweiterung des Bezahlservice ist eine spürbare Entlastung, gerade in Spitzenzeiten“, wie Steffi Besthorn, stellvertretende Filialleiterin bei Rossmann in der Burger Innenstadt (zwölf Mitarbeiter), sagt.

Laut Unternehmenskommunikation sei es bei nahezu jedem Umbau beziehungsweise jeder Modernisierung der Standorte so, dass SCO-Kassen (Selbstbediener-Kassen) eingesetzt werden würden. „Insofern ist diese Entscheidung nicht ungewöhnlich, sondern gang und gäbe.“ Dies betrifft auch die Rossmann-Filialen in Magdeburg. Eine Reihe der dortigen Geschäfte verfügen ebenfalls bereits über SCO-Kassen.

Und in Genthin? Hier ist zum Jahresende der Umzug der Filiale vorgesehen, wie es von Rossmann heißt. Zum aktuellen Stand der Dinge sei noch keine finale Entscheidung über den Umfang des Einsatzes von SCO-Kassen getroffen worden.

Verhaltene Nutzung

Rossmann zieht eine positive Bilanz. Die Erfahrung habe gezeigt, dass, gerade während der Frequenzspitzen im Tagesgeschäft, „SCO-Kassen eine echte Zeitersparnis mit sich bringen können, da sie den Bezahlvorgang erweitern“, so Pressesprecher Torben Reisgies.

Mit dem neuen Angebot für den Bezahlvorgang ist in der Zwischenzeit auch der Toom-Markt an der Zibbeklebener Straße in Burg ausgestattet worden. Hier heißt der Service Self-Check-Out-Kassen, die laut Unternehmen „eine ideale Ergänzung für unsere Kunden sind, um gerade das Ein-und Auspacken des Einkaufswagens zu erleichtern.“ Dies sei bereits auch vielfach im Handel erprobt und oftmals bereits gelernt bei den Kunden.

Mitarbeiter mit mehr Zeit für Kundenfragen

Nun ja, im Jerichower Land vielleicht nicht unbedingt, da bislang nur wenige Unternehmen diesen Service einsetzen. Deutschlandweit hat Toom dieses Angebot in 25 Märkten eingeführt. „Gerade auch für unsere Mitarbeiter kann dies eine sehr gute Unterstützung sein, da Kollegen dann vermehrt auch bei Fragen der Kunden an der Hauptinfo noch schneller helfen können“, so Sprecherin Daria Ezazi.

Bei Stichprobenbesuchen wurde der Service der Selbstbedienungskassen bei Rossmann als auch bei Toom nur wenig genutzt. Unter anderem, weil hier nur Kartenzahlungen möglich sind. „Ich setze noch auf Bargeld“, meint Christian Wilke. Und Werner Müller fühlt sich „noch etwas unsicher was die Bedienung angeht“, wie er gesteht. Allerdings stehen Mitarbeiter der Märkte stets helfend zur Verfügung.

Cleverer Einkaufswagen in Burg und Genthin bei Marktkauf

Wie kommt man an den Wagen bei Marktkauf in Burg und Genthin? Entweder man lädt sich kostenfrei die Easy-Shopper-App aufs Smartphone oder man nutzt eine Deutschlandcard. Die App herunterladen dauert wenige Sekunden. Über den Menüpunkt „Anmelden“ erscheint ein QR-Code, der wird unter den Scanner gehalten, der links an einem Arm am Wagen angebracht ist. Alternativ nutzt man den Code, der sich auf der Rückseite der Deutschlandcard befindet. Dann lässt sich der Wagen herausziehen. Auf den an den Seiten offenen Wagen stellt man die Einkaufstasche.

Marktkauf setzt auf clevere Einkaufswagen: Nach dem Scannen erscheint auf dem Display am Einkaufswagen das Produkt. Drückt man okay, steht es auf der Einkaufsliste. Foto: Susanne Christmann

Dann geht es auf Barcode-Jagd. Barcode, das ist die optoelektronisch lesbare Schrift, die aus verschieden breiten, parallelen Strichen und Lücken besteht. Ein solcher Code ist an jedem Produkt angebracht und war bisher von der Kassiererin einzeln zu scannen. Deshalb die Umpackerei am Kassenband. Das entfällt, weil man das selbst macht. Auch beim Obst. Das wird wie gewohnt gewogen, man zieht ein Preis-Etikett mit Barcode, das unter den Scanner gehalten wird.

Auf dem Display, das am Griff angebracht ist, erscheint das Produkt samt Preis. Von hier kann man es mit der Minus-Taste auf 0 setzen, dann verschwindet es wieder von der Einkaufsliste. Auf dieser erscheinen alle gescannten Produkte, für die man das Okay gegeben hat. Auch das, was man sich an der Bedientheke einpacken lässt, bekommt ein Preisetikett mit Barcode, den man scannt. Wer vor dem Einkauf in der App eine Einkaufsliste erstellt, kann diese vor Ort schnell abarbeiten.

Markierungen auf dem Fußboden weisen den Weg zur speziellen Kasse. Dort bestätigt man die Einkaufsliste auf dem Display als Signal für die Kassierin für den zu zahlenden Preis. Bezahlt werden kann auf allen bekannten Wegen (bar, Karte), aber auch über die App.