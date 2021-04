Mehrere Corona-Infektionen im Hort der Gemeinde Möser aufgetreten

Möser (vs)

Im Hort der Gemeinde Möser sind mehrere Fälle von Corona aufgetreten. Das teilt die Gemeindeverwaltung Möser auf ihrer Internetseite mit. Im Moment würden sich zehn Erzieherinnen in Quarantäne befinden, heißt es dort. Unter diesen Umständen könne deshalb nur eine Notbetreuung abgesichert werden, bittet die Verwaltung um Verständnis. „Wir benötigen ihre Unterstützung. Bitte nehmen sie die Betreuung nur in Anspruch, wenn es nicht anders möglich ist“, so das Hortteam an die Eltern der Hortkinder.