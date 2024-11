Im Prozess um die Messerattacke an der Strandbar in Burg kommt nun der Mann zu Wort, der am Herrentag 2024 lebensbedrohlich verletzt worden ist. Doch auch beim Opfer gibt es Fragezeichen.

Tiefe Einstiche bei Messerattacke in Burg: So heftig hat es das Opfer an der Freiluftbar erwischt

Am Landgericht Stendal muss sich ein 43-Jähriger verantworten: Er soll in Burg einen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

Stendal/Burg. - Hat er zugestochen – oder nicht? Am Landgericht Stendal wird die Messerattacke verhandelt, zu der es am Herrentag an einer Freiluftbar in Burg gekommen ist. Angeklagt ist ein 43-Jähriger. Er soll einen 41-Jährigen aus dem Salzlandkreis lebensbedrohlich verletzt haben.