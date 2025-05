Photovoltaik und Windkraftanlagen Ministerium schafft falsche Tatsachen: Weniger Geld für Gommern bei Magdeburg?

Das neue Gesetz zur Beteiligung an Wind- und Solarprojekten könnte den Kommunen in Sachsen-Anhalt enorme Einnahmen bringen – doch eine nachträgliche Änderung der offiziellen Zahlen wirft Fragen auf. Was bedeutet das für die Gemeinden wie Gommern?