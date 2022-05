Herzgesundheit Ministerpräsident Reiner Haseloff kommt an die Trogbrücke Hohenwarthe zur Aktion „Wandern mit Herzblut“

Die Herzgesundheit der Sachsen-Anhalter ist dem Verein „Wandern mit Herzblut“ ein Anliegen. Und das hat einen guten Grund. Am Mittwoch beteiligt sich der Ministerpräsident in Hohenwarthe an der Aktion.