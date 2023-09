Gommern - Auch in diesem Jahr gibt es wieder das traditionelle Oktober-Feuer in der Stadt Gommern (Jerichower Land). Es wird am Montag, 2. Oktober 2023, auf dem Platz am Volkshaus entfacht.

Wie schon seit Jahren gewohnt, wird es zuvor einen großen Fackelumzug geben. Mit Fackeln und Laternen wird der Umzug um 17.30 Uhr am Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr starten, um sich dann gemeinsam auf den Weg zum Festplatz zu begeben.

Viele Programmpunkte und Mitmach-Aktionen

Dort erwartet Besonderes die kleinen Besucher eine Kinderarena mit verschiedenen Aktivitäten, die bei schlechtem Wetter in der Versammlungsstätte aufgebaut wird. Im Rahmen der 1075-Jahr-Feierlichkeiten Gommerns ist es möglich, dieses Angebot umzusetzen.

Die Eltern können sich derweil am lodernden Feuer bei leckeren Speisen und Getränken entspannt unterhalten und die Musik von DJ Hendrik genießen.

Die Stadt Gommern fungiert als Veranstalter und freut sich auf zahlreiche Besucher, um den Herbst einzuläuten und die Veranstaltungs-Freiluft-Saison für dieses Jahr zu beenden.