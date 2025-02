Mit gezielten Geschwindigkeitskontrollen ist die Polizei auf der Autobahn 2 im Jerichower Land und in der Börde Rasern auf der Spur. Die Brettern mit über 200 km/h durch eine Baustelle.

Burg. - Rennstrecke Autobahn 2. So lässt sich das zusammenfassen, was scheinbar täglich auf der vielbefahrenen Hauptverkehrsachse im Jerichower Land und in der Börde los ist. Dabei stechen Raser besonders hervor.