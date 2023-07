Was ist eigentlich aus der geplanten Vergabe der Stadthallengastronomie in Möckern geworden? Laut Stadtverwaltung soll die Antwort noch auf sich warten lassen.

Mit der Shilouette von Möckern sind die Begrüßungsschilder an den Ortseingängen von Möckern beschmückt worden.

Möckern - Wer schenkt künftig in Möckerns größter Veranstaltungsstätte das Bier aus und wer brutzelt in der Saalküche Schnitzel und Bratwurst? Ende 2022 hatte der Tod des langjährigen Pächters der Stadthallengastronomie, Reinfried „Charly“ Liebthal, diese Fragen auf die Tagesordnung von Möckerns Ortschaftsrat und Stadtrat gebracht.

Es folgte eine Ausschreibung der Stadtverwaltung, in der es unter anderem hieß: „Der zukünftige Betreiber sollte sich bewusst sein, dass er einen Großteil der Veranstaltungen in der Stadthalle abdecken muss.“ Zu den Veranstaltungen zählen etwa der Neujahrsempfang, die Veranstaltungen des Möckeraner Karnevalsklubs MKK und das Broilerfest am Tag der Deutschen Einheit. Erwünscht war, dass der neue Betreiber eigene Ideen zur Nutzung der Stadthalle mitbringt.

Bis zum 15. Februar hatten interessierte Gastronomen die Gelegenheit gehabt, sich mit einem überzeugenden Konzept für die Stadthallenbewirtschaftung zu bewerben. Eine Entscheidung sollte im Mai im Kulturausschuss getroffen werden.

Zwei Bewerber gibt es

Zwei Gastronomie-Unternehmen bewarben sich daraufhin. Ein Bewerber ist die „Werner, Werner & Peschke The Pub GbR“, die seit sieben Jahren den Pub am Sportplatz Loburg und auch die „Loburger Festwiesen“ betreibt. Zweiter Bewerber: die Betreiber der „Anubis Cocktail Lounge“ in Burg, ein Unternehmen, welches seit etwa sechs Jahren besteht.

Doch bislang steht eine Entscheidung der Möckeraner Stadtverwaltung noch aus. Auf Nachfrage der Volksstimme hieß es nun, der Ortschaftsrat Möckern habe sich geeinigt, eine Vergabe der Pacht für dieses Jahr noch offen zu lassen. Man wolle sich zuerst beide Bewerber ansehen und dann entscheiden oder auch eine für mehrere Gastronomen offene Variante beizubehalten. „Wir sind von der Stadt erstmal mit dieser Verfahrensweise mitgegangen“, erklärte Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger.

Aktuell keine Probleme

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung hatte die „Werner, Werner & Peschke The Pub GbR“ aus Loburg einen Fuß in der Tür – denn sowohl bei den Veranstaltungen des Möckeraner Karnevalvereines als auch bei dem Neujahrsempfang der Stadt Möckern war das Team eingesprungen und hatte das Catering übernommen. Es sei aber unfair, eine Entscheidung zu treffen, ohne zuvor den anderen Bewerber auch kennengelernt zu haben, so Doreen Krüger im Volksstimme-Gespräch.

Und somit gilt vorerst: Stadthallenmieter, die derzeit Küche und Bar mitnutzen möchten, müssen ein separates Entgelt dafür entrichten. „Bei den Nutzungen handelt es sich aber meist um renommierte Firmenanlässe, Schulabschlussfeiern, Kita- oder auch Fördervereine und natürlich städtische Veranstaltungen oder vom Ortschaftsrat organisierte Veranstaltungen“, so Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger. Momentan gebe es bei der Versorgung keine Probleme.