Möckern: Zahl von Coronafällen in Kitas steigt

In den kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Möckern häufen sich aktuell die Coronafälle bei Kindern und Erzieherinnen. Wie kommen die Kitas durch die Pandemie?, wollte die Volksstimme wissen.

Am Eingang zur Kita „Birkenhain“ in Möckern weisen Schilder auf die Hygienerichtlinien hin.

Möckern - „Seit vergangener Woche bekommen wir ganz viele positive Testergebnisse, bei den Kindern ebenso wie bei den Erzieherinnen“, sagt Birgit Arndt, die Koordinatorin der zwölf kommunalen Kindertagesstätten in der Einheitsgemeinde Möckern und Leiterin der Möckeraner Kita „Birkenhain“.

490 Kinder werden derzeit in den städtischen Kitas betreut. Die Zahl der Kinder, die wegen positiver Coronatests nicht betreut werden können, sei deutlich gestiegen, sagt Birgit Arndt. Und sie rechnet mit einer weiteren Steigerung in den kommenden zwei Wochen: „Das ist erst der Anfang, ich schätze, das wird noch stärker.“ Die Kita-Chefin hofft aber auch darauf, dass dann der Höhepunkt dieser Welle erreicht ist: „Vielleicht helfen ja auch die anstehenden Winterferien.“

Aktuell sind noch alle Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft geöffnet. Es gibt jedoch Einrichtungen, in denen von etwa 50 Kindern 19 Kinder fehlen. Es handele sich aber nicht bei allen fehlenden Kindern um Coronafälle. Die Kita-Leiterin gibt zu bedenken, dass in dieser Jahreszeit auch Erkältungskrankheiten oder Bindehautentzündungen vorkommen.

„Die Kinder brauchen jetzt mehr Zuwendung“

Trotz der Ausfälle auch bei den Erzieherinnen könnten aber bisher noch alle Gruppen in den Krippen und Kindergartengruppen in den Kitas betreut werden. „Allerdings kommt es bei den gesunden Kolleginnen und Kollegen dadurch zu Mehrarbeit“, bestätigt Birgit Arndt.

„Die Kolleginnen und Kollegen stehen aber dazu und wollen das durchstehen“, sagt Birgit Arndt: „Die Kinder brauchen jetzt mehr Zuwendung. Sie sprechen ja auch viel über Corona. Gerade die Einzelkinder leiden.“

In den Betreuungseinrichtungen werden die einzelnen Gruppen derzeit streng voneinander getrennt. Das sorgt natürlich für Tränen, wenn befreundete Kinder in verschiedenen Gruppen sind.

Um die Pandemie einigermaßen im Griff zu behalten, wurde eine Richtlinie erlassen: So können Eltern die Einrichtungen nur im Ausnahmefall und auch dann nur unter 3-G-Bedingungen betreten, etwa bei der Eingewöhnungszeit der ganz kleinen Kinder. Ansonsten gilt: Abgegeben werden die Sprösslinge an der Kita-Tür, und dort werden sie auch wieder abgeholt.

Eine Maskenpflicht für die Kinder gibt es nicht. Bei den Erzieherinnen gilt: In der pädagogischen Arbeit mit Kindern ist keine Maske Pflicht, im Dialog etwa mit den Eltern wird sie getragen.

Eine generelle Testpflicht für die Kinder gibt es nicht

Die Erziehungsberechtigten der Kinder werden „dringend gebeten“, ihre Kinder zweimal pro Woche zu testen: sonntagabends beziehungsweise montagmorgens sowie mittwochabends oder donnerstagmorgens.

Eine Testpflicht für die Kinder gibt es aber nicht. Auch dürfen die Kitas die Kinder nicht testen. Das bedeutet, auch nicht getestete Kinder werden betreut, sofern nicht bekannt ist, dass das Kind Kontakt mit einem Infizierten hatte. „In Fällen, in denen bekannt ist, dass ein Kind Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte, wird – rückwirkend auf zwei Tage – über fünf Tage ein täglicher Test verlangt. Die Eltern müssen hier schriftlich bestätigen, dass der Test negativ ist. Ansonsten kann die Kita die Betreuung des Kindes verweigern“, berichtet Birgit Arndt.

Wenngleich es laut der Kita-Koordinatorin in den Kitas eine deutlich unterschiedlich ausgeprägte Bereitschaft der Eltern zu den freiwilligen Tests gebe, so gehe der überwiegende Teil der Eltern doch sehr vernünftig und verständnisvoll mit der Situation um und wolle die Kinder schützen.

Eine Testpflicht gibt es dagegen für das Kita-Personal. Die Geimpften testen sich donnerstags und sonntags, Ungeimpfte müssen sich unter Aufsicht täglich testen. Laut Aussage von Birgit Arndt sind in den kommunalen Kindertagesstätten über 80 Prozent des Personals geimpft.

Antwortkatalog auf der Internetseite der Stadt

Aufgrund der sehr hohen Infektionszahlen hatte das Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt strengere Vorgaben bei der Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen gemacht. Die Stadtverwaltung von Möckern hatte daraufhin einen Katalog für Eltern mit Fragen und Antworten rund um das Thema Kita-Betreuung erarbeitet. Er ist abrufbar auf ihrer Internetseite www.moeckern-flaeming.de