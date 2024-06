Mögliches Mordopfer in Parchen: So isoliert lebte der Vermisste im Dorf

Ende April hat die Polizei erneut nach Spuren des Vermissten gesucht, diesmal in einem Parchener Waldstück.

Parchen. - Fast genau drei Monate ist es her, dass die Polizei ein Gehöft in dem Dorf an der Bundesstraße zwischen Burg und Genthin auf den Kopf gestellt hat. Bei der Suche nach einem vermissten 56-Jährigen hat sie mehrere hundert Spuren gesichert. Nun gibt es weitere Details zum Vermissten.