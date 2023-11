Möser - Gibt es eine Rattenplage in Möser? Mit dieser Frage wandte sich ein Möseraner Einwohner zur jüngsten Sitzung an den Ortschaftsrat. Er war nicht der einzige Augenzeuge, denen Ratten in der Ortschaft aufgefallen waren. An Straßenzügen zählte er den Kirschweg, die Wiesenstraße, Thälmannstraße, Mösers Höhe und den Pietzpuhler Weg auf. Schon seit dem Sommer sei ein verstärktes Auftreten von Ratten festzustellen gewesen.

Bislang habe er von der Problematik noch nichts gehört, reagierte Ortsbürgermeister Peter Hammer (SPD), sicherte aber eine Schnellmeldung gleich am nächsten Morgen an die Möseraner Gemeindeverwaltung zu.

Die Zuständigkeit für die Bewertung eines Gesundheitsschädlingsbefalls liegt beim Gesundheitsamt des Landkreises, das mit den Ordnungsbehörden vor Ort zusammenarbeitet, erklärte Claudia Hopf-Koßmann, Pressesprecherin des Landkreises Jerichower Land.

„Aus Sicht des Gesundheitsamtes kann weder für Möser noch andernorts im Landkreis eine „Rattenplage„ bestätigt werden“. Grundsätzlich lasse sich aber feststellen, dass mit einer zunehmenden Zahl an brachliegenden Immobilien die Wahrscheinlichkeit für einen Rattenbefall ansteige.

Dem Gesundheitsamt gemeldet

Wird ein Schädlingsbefall an das Gesundheitsamt gemeldet, wird als erster Schritt die Situation vor Ort bewertet. „Von Seiten des Gesundheitsamtes wird dann über die Notwendigkeit von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen entschieden. Diese müssen fachgerecht durch einen Schädlingsbekämpfer durchgeführt werden“, erläuterte die Kreissprecherin das weitere Vorgehen. Ein routinemäßiges Ratten-Monitoring gibt es nicht.

Auf der Sitzung des Möseraner Ortschaftsrates wurde außerdem darauf hingewiesen, dass sich Waschbären in der Ortslage ausgebreitet haben.