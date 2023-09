Die Autobahn 2 ist am 19. September 2023 kurzzeitig gesperrt worden. Zwischen Burg-Zentrum und Lostau musste eine Dieselspur beseitigt werden. Ein Reifenplatzer löste einen Dominoeffekt aus.

Bei der Vollsperrung hat sich der Verkehr auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover im Bereich zwischen der Parkanlage "Krähenberg" und der Anschlussstelle Burg-zentrum gestaut. Ein Lkw hatte einen Reifenplatzer.

Lostau - In den Morgenstunden vom 19. September 2023 ist der Verkehr im Baustellenbereich der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover zum Erliegen gekommen. Ein Lkw hatte einen Reifenplatzer und sich in der Folge den Tank aufgerissen und dadurch Diesel verloren. Er kam im Bereich der Parkanlage „Krähenberge“ zum Stehen. Aufgrund der Bergung und Reinigungsarbeiten kam es laut Autobahnpolizei zu Sperrung der Fahrbahn.

Die Dieselspur soll sich über zwei bis zweieinhalb Kilometer gezogen haben und musste beseitigt werden, um eine Gefährdung nachfolgender Fahrzeuge zu verhindern.