„Aussitzen ist keine Option“ Nach Verkehrschaos-Tag schreibt Frank Winter einen Brief an die Verkehrsministerin

Nach dem erneuten Verkehrschaos rund um Möser, Lostau und Hohenwarthe in der vergangenen Woche hat Hohenwarthes Ortsbürgermeister Frank Winter (CDU) einen Brief an Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) geschrieben.