Nachhilfe: 98 Schüler nehmen an der Europaschule Gymnasium Gommern an der Sommerbeschulung teil

98 Schüler der Europaschule Gymnasium Gommern nehmen an der Sommerbeschulung teil. Diese richtet sich an Schüler, die Nachholbedarf in Mathematik und Englisch haben. Die 16 Referenten sind vor allem Studierende, darunter viele ehemalige Schüler.

Lilli Bluhm gehört zu den 16 Referenten, die an der Europaschule Gymnasium Gommern gerade eine Sommerbeschulung anbieten. Die künftige Studentin hatte im Sommer ihr Abitur an der EGG abgelegt und eignet sich aufgrund ihrer sehr guten Englischkenntnisse für den Extra-Unterricht, in dem die Schüler Defizite abbauen können.

Gommern - In den kleinen Gruppen bringe das Lernen wirklich sehr viel, sagte Noah, kurz bevor Lilli Bluhm nach der Frühstückspause den Englischunterricht fortsetzte. Es sei sehr gut, dass so ein Angebot überhaupt existiere, ergänzte Paul. Mit Marlon und Lindsay waren sich beide Jungen einig, dass Lilli Bluhm ihre Sache sehr gut mache. Vielleicht auch, weil sie gerade erst ihr Abitur an der Europaschule Gymnasium Gommern (EGG) abgelegt habe und sich noch gut in die Schülersituation reinversetzen könne. Mit ihren sehr guten Englischkenntnissen – belegt unter anderem durch das renommierte Cambridge-Zertifikat – war sie für die Sommerbeschulung im Fach Englisch eine ideale Kandidatin. Für ihr Psychologie-Studium, das im Herbst beginnt, brauche sie die Sprachfähigkeiten, erklärte Lilli Bluhm.