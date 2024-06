Von Nachwuchsmangel in den Feuerwehren kann in Möser keine Rede sein. Das ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Nun übernimmt Jenny Durau aus Schermen die Leitung der Jugendwehren. Die Erzieherin soll die Herausforderungen der Zukunft meistern.

Nachwuchsmangel bei der Feuerwehr? Warum in Möser alle Orte eine Jugendwehr haben

Jugendwartin Jenny Durau soll den Feuerwehr-Nachwuchs in Möser in die Zukunft führen.

Möser. - In der Einheitsgemeinde Möser gibt es eine neue Gemeindejugendfeuerwehrwartin. Der Gemeinderat hat auf seiner letzten Sitzung der in wenigen Tagen auslaufenden Legislaturperiode Jenny Duran in die Funktion berufen.