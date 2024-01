Auch auf dem Parkplatz an der Deichstraße/Schulstraße in der Burger Altstadt kann bald per App bezahlt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Wer auf den elf städtischen Parkplätzen in Burg sein Fahrzeug abstellen will und kein Kleingeld zur Hand hat, kann in Zukunft auch auf digitalem Weg zahlen. Die Voraussetzungen dafür sind in der Kreisstadt des Jerichower Landes jetzt abgeschlossen.