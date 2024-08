Burg - Auf Grund von diversen Baumaßnahmen im Jerichower Land kommt es zu Fahrplanänderungen beim Nahverkehr.

Gerwisch

Betroffen von der B1 Sanierung ist die Linie NJL-708. Die Haltestellen in Gerwisch B1 und an der Schule entfallen ab heute bis zum Ende der Arbeiten. Zwei Ersatzhaltestellen werden in der Bahnhofstraße eingerichtet.

Brettin

Bis in den Dezember dauern in Brettin die Arbeiten an der Heinrich-Heine-Straße (Linie NJL-741). Die Haltestellen an der Schule und Schule Wendeplatz können nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle ist am Bahnhof auf Höhe der Sekundarschule.

Parchen – Genthin

Die Arbeiten an der B 1 zwischen Parchen und Genthin ziehen sich bis zum 15. September. Die Linie 745 in diesem Zeitraum komplett eingestellt.

Die Linie 743 fährt ab Genthin über Bergzow nach Parchen. In Bergzow können die normalen Haltestellen nicht angefahren werden, dafür stehen zwei Ersatzhaltestellen in der Genthiner Straße zwischen der Mittelstraße und der Straße der Jugend.

In Parchen wurden Ersatzhaltestellen auf der Burge Straße in Höhe der Hausnummer 2a errichtet.