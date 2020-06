Eigentlich hätte sie auf der Bühne stehen sollen. Wegen Corona dreht Janika Roloff derzeit in ihrer Heimat Gommern zwei neue Musikvideos.

Gommern l Kreativ, aufregend, verrückt - genau diesen Hintergrund wünschte sich Janika Roloff für das Video zu ihrem Lied „Aus diesem Sturm“. Da passte die Graffiti-Wand am Sportplatz am Volkshaus perfekt. „In Gommern sind die Songs entstanden, hier sollten auch die Videos gedreht werden“, erzählte die Sängerin.

Ursprünglich war sie zum Live-Auftritt beim Deutschen Regionalfernsehpreis in Koblenz eingeladen. Wegen der Coronavirus-Pandemie musste die Live-Show jedoch abgesagt werden. Trotzdem hatten die Veranstalter zwei gute Nachrichten für Janika Roloff. Sie ließen nicht nur die Videos in Gommern drehen, damit sie aus der Ferne dabei sein konnte, sondern wiederholten ihre Einladung zum Live-Auftritt - vorausgesetzt, die Veranstaltung kann im nächsten Jahr stattfinden.

Videodreh vor einer Graffiti-Wand

Während an der Graffiti-Wand - die von der Stadt zum legalen Besprühen freigegeben ist - der Produzent ständig ein Auge an der Seite haben musste, damit er auf der Straße nicht überfahren wurde, ging es im Heinrichstal wesentlich ruhiger zu. Gerade diese fast märchenhafte Atmosphäre hatte sich Janika Roloff für das Video zu ihrem Song „Kein Abschied“ gewünscht.

Knapp dreieinhalb Stunden dauerten die Dreharbeiten in Gommern. Zwischendurch ging es schnell nach Hause, damit sie die Kleider wechseln konnte.

Viel Zeit für neue Songs

Dass im Moment wegen der Corona-Krise keine Auftritte möglich sind, versucht Janika Roloff möglichst positiv zu sehen. „Ich habe jetzt viel Zeit, um neue Songs zu schreiben.“ Normalerweise würde sie sich unter der Woche um ihr Psychologie-Studium kümmern und am Wochenende zu Auftritten unterwegs sein, aber durch die Zwangspause bleibt ihr mehr Gelegenheit zum Reflektieren. Neue Lieder entstehen. Beim Schreiben entwirft sie Text und Melodie zugleich, speichert die ersten Versionen auf dem Smartphone und nimmt das Lied in ihrem kleinen Heimstudio dann professioneller auf.

Apropos Studio: Im November 2019 veröffentlichte Janika Roloff ihre erste EP - ein Mini-Album - mit vier Songs, die sie alle selbst geschrieben hat. Benannt hat sie das Album nach ihrem ersten eigenen Lied „Das Leben ist eine Reise“. Neben dem Titelsong sind „Aus diesem Sturm“, „Hohe Mauern“ und „Kein Abschied“ enthalten. Von Hoffnung, Liebe und Freundschaft handeln die Texte. Das Album ist auf CD weiterhin erhältlich. Wer es erwerben möchte, schickt ihr einfach eine E-Mail unter janika_music@yahoo.com.

Aktiver auf Youtube wegen Corona

Musik nimmt schon seit jüngster Kindheit einen wichtigen Platz in Janika Roloffs Leben ein. Über die Stationen Chor und Sängerin der Schülerband kam sie ihrem Traum immer näher. Das Schönste sei, das Publikum mit ihren Liedern zu erreichen. So wie eine Hälfte ihres Herzens für die Musik schlage, sei es die andere Hälfte für die Psychologie. Mit ihrem Studiengang an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal habe sie sich genau für das Richtige entschieden. Sie hofft, dass sie beides noch lange nebeneinander verfolgen kann.

Die Live-Zwangspause wegen Corona bietet ihr zudem die Zeit, aktiver auf der Videoplattform „Youtube“ zu sein. „Das hatte ich mir schon länger vorgenommen.“

Auftritt beim Jommeraner Jurkenmarkt?

Vielleicht bietet der Jommeraner Jurkenmarkt Ende August eine Möglichkeit, Janika Roloff wieder live zu erleben. Vorausgesetzt, die Veranstaltung findet statt.

Bei Janika Roloff immer auf dem Laufenden sind Besucher ihrer Seite https://site.spinnup.com/janika-roloff.