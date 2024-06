Gesundheitsversorgung im Jerichower Land Neue Tagesklinik für psychisch kranke Menschen in Gommern: So wird Patienten hier geholfen

Verbesserte Versorgung im Jerichower Land: Die AWO bietet nun auch in Gommern umfassende Betreuung für psychisch Kranke. Am Montag fand die offizielle Schlüsselübergabe durch Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne statt. Das erwartet Patienten in Gommern.