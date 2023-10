Burg - Eine landesweite Suchplattform für Praktikums- und Ausbildungsplätze haben die Industrie- und Handelskammern Magdeburg und Halle-Dessau sowie die Handwerkskammern Magdeburg und Halle entwickelt. Dafür wird nun auf zwei Bussen der PNV Burg Werbung gemacht.

„In 80 Prozent der Busse geht es heute um Personal“, sagte Detlef Hundt, Geschäftsführer von Verkehrsmedien Sachsen-Anhalt (VM), die für die Werbung verantwortlich zeichneten. Früher sei es eher um Aktionen oder Imagekampagnen an den Öffentlichen Verkehrsmitteln gegangen.

Die Werbung für die Plattform www.hallo-beruf.de ist am Heck und an der Einstiegszone der beiden Busse zu sehen. „Die Idee ist, dass Autofahrer hinter dem Bus darauf aufmerksam werden sowie Schüler und Stundenten, die in den Bus einsteigen“, erklärte VM-Regionalleiterin Mariana Kohlhause. Auf der Fahrerseite wäre die Werbung nicht sinnvoll gewesen.

Praktikums- und Ausbildungsplätze im Jerichower Land

„Wir haben extra zwei 15-Meter-Busse ausgewählt, weil darin noch mehr Fahrgäste sitzen, als in den 12-Meter-Bussen“, sagte Daniela Kramper, Prokuristin der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL).

„Wir wollen die Lehrstellenplattform bekannt machen, mit der durch die Metasuchmaschinenfunktion alles gefunden werden kann“, so Stefanie Klemmt, Geschäftsführerin Bildung der IHK Magdeburg. Insgesamt machen in Sachsen-Anhalt zehn Busse dafür Werbung.