Von Arlette Krickau (vs)

Parken an der Stadthalle kostet jetzt

Bei Veranstaltungen in Burg bei Magdeburg

Burg - Jetzt ist es offiziell und umgesetzt: Fürs Parken vor der Stadthalle muss künftig gezahlt werden. Mit Beschluss des Stadtrates im September hat der Stadtrat die Benutzungs- und Entgeltordnung ausschließlich für den Parkplatz an der Stadthalle neu beschlossen.Abweichend von den öffentlichen Parkplätzen handelt es sich demnach beim Parkplatz an der Stadthalle um einen Privatparkplatz und entsprechend um privatrechtliche Entgelte.

Auch am Wochenende muss gezahlt werden

Damit weichen die Zeiten auch von denen der öffentlichen Parkplätze ab. Die Entgelte gelten auch am Samstag und am Sonntag. Ab 18 Uhr sind die Parkplätze zu den Veranstaltungen aber entgeltfrei, informiert die Stadt Burg in einer Mitteilung.

Dementsprechend weisen zwei neue Schilder „Privatparkplatz“ mit Kurzfassung der Entgeltordnung auf die neuen Regelungen hin. Die Entgeltordnung gilt im gesamten Bereich des Parkplatzes, außer im Bereich der Mitarbeiterparkplätze. Die Schilder stehen an der Einfahrt zum Parkplatz und am Parkscheinautomaten. Der Automat für die Entgelte wurde in Betrieb genommen.