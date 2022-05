Parkplatzsuche in Gommerns Martin-Schwantes-Straße: Stadtverwaltung schlägt mehr zeitlich begrenzte Stellflächen auf Gommerns Hauptstraße vor

Ein Blick in die Martin-Schwantes-Straße am jüngsten Sonnabendvormittag.

Gommern - Mit dem Vorschlag, das Parken auf weiteren 22 Stellplätzen in der Martin-Schwantes-Straße zeitlich zu begrenzen, ging Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) im Ordnungs- und Sozialausschuss in die Diskussion. Der Wunsch nach stärkerer zeitlicher Begrenzung war aus der Bevölkerung an die Stadtverwaltung herangetragen worden. Jens Hünerbein verwies auf die Ärzte und Dienstleister, die sich in der Martin-Schwantes-Straße angesiedelt haben.