Partnerschaften für Demokratie in Burg und Genthin veranstalten Demokratiekonferenz

Burg/Genthin - Als die Corona-Pandemie begann, war ein interessantes Phänomen zu beobachten: Viele Menschen boten ihre Hilfe an, um andere zu unterstützen, die während der Pandemie deutlich gefährdeter waren als sie selbst. An Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn scheint es in der Gesellschaft also eigentlich nicht zu mangeln. „Dennoch klagen beispielsweise Vereine seit langem, dass ihnen der Nachwuchs fehlt und nicht genug Menschen sich engagieren wollen“, bemerkt Philip Müller, Koordinator der Partnerschaft für Demokratie Burg und südliches Jerichower Land.