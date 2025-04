Spaziergänger entdecken Vegetationsbrand am Neuen See in der Naherholung Danningkow und verhindern ein Übergreifen auf den Wald. Sie löschen die Flammen zu großen Teilen mit Sand, bevor die Feuerwehr übernimmt.

Vegetationsbrand am Neuen See in Naherholung Dannigkow

Der beherzte Einsatz von Passanten hat Schlimmeres verhindert. Nicht nur, dass sie den Brand am Neuen See entdeckten und meldeten, sie löschten ihn auch zu großen Teilen mit Sand.

Dannigkow - Spaziergänger am Neuen See in der Naherholung bei Dannigkow haben am Sonnabendnachmittag gegen 17.30 Uhr einen Vegetationsbrand entdeckt, ihn umgehend gemeldet und direkt erste Maßnahmen zur Bekämpfung eingeleitet.