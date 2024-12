Per Bus bequem ins Magdeburger Stadtzentrum: Biederitzer stellt seine Pläne vor

Biederitz/Magdeburg. - Nur acht Kilometer ist das Magdeburger Stadtzentrum von Biederitz entfernt, aber für Leute ohne eigenes Auto dennoch ziemlich schwer zu erreichen. Das muss doch auch anders möglich sein, oder? Der Biederitzer Günther Röllich nahm sich im Frühjahr der selbstgestellten Aufgabe an. Der Ruheständler versucht in seinem Alltag möglichst oft ohne Auto von A nach B zu gelangen, und weiß, wie schwer das in vielen Fällen ist.