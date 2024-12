Preise steigen in der neuen saison Camping, Baden, Schlaffass: Am Plattensee in Gommern wird es ab 2025 teurer

Camping boomt. Auch am Plattensee in Gommern ist die Nachfrage groß. Dennoch zahlt die Stadt Gommern drauf. Nun muss gehandelt werden und das heißt: Preissteigerungen in allen Bereichen.