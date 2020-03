Ein junges Mädchen wollte am Freitag in Möckern die Straße überqueren und stieß dabei mit einem Auto zusammen.

Möckern (vs) l Ein elfjähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Loburger Straße schwer verletzt. Einer 62-jährigen VW-Fahrerin kam in Richtung Loburg ein Lkw entgegen. Hinter diesem wollte das Mädchen plötzlich die Straße überqueren.

Dabei stieß sie mit dem VW zusammen und verletzte sich schwer am Bein. Am VW entstand Sachschaden. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei weiter.