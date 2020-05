Ein Lasterfahrer ist bei einem Unfall auf der A2 bei Lostau schwer verletzt worden.

Lostau (vs) l Bei einem Auffahrunfall am Montagabend auf der A2 bei Lostau ist eine Person schwer verletzt worden. Auf Höhe der Anschlusstelle Lostau war der 36-Jährige aus Cloppenburg mit seinem Lkw auf einen Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde er eingeklemmt, musste von Rettungskräften befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des anderen Sattelzuges blieb unverletzt. Eine Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht angeben. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Hannover zeitweise voll gesperrt.