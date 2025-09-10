weather regenschauer
  4. Videoüberwachung in Burg: Standorte stehen fest – jetzt geht alles ganz schnell

Polizei und Stadt machen Druck Straftaten in Burger Innenstadt auf Rekordniveau: Jetzt wird das Problem angegangen

In Rekordtempo zu einer sicheren Innenstadt? In Burg laufen die Abstimmungen, um in der Schartauer Straße Videokameras zu installieren. Denn auf Rekordkurs sind hier die Straftaten. Wo die Kameras installiert werden sollen.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 11.09.2025, 12:41
Künftig sollen Videokameras die Arbeit der Polizei in der Innenstadt von Burg unterstützen. An fünf Standorten ist die Technik vorgesehen. Foto: Marco Papritz

Burg - Jetzt geht es ganz schnell. Polizei, Stadtverwaltung sowie Stadtwerke und Sparkasse haben sich auf die Standorte verständigt, wo Videokameras in der Innenstadt von Burg installiert werden sollen. Schon bald werden sie aufgebaut.