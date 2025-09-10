In Rekordtempo zu einer sicheren Innenstadt? In Burg laufen die Abstimmungen, um in der Schartauer Straße Videokameras zu installieren. Denn auf Rekordkurs sind hier die Straftaten. Wo die Kameras installiert werden sollen.

Straftaten in Burger Innenstadt auf Rekordniveau: Jetzt wird das Problem angegangen

Künftig sollen Videokameras die Arbeit der Polizei in der Innenstadt von Burg unterstützen. An fünf Standorten ist die Technik vorgesehen.

Burg - Jetzt geht es ganz schnell. Polizei, Stadtverwaltung sowie Stadtwerke und Sparkasse haben sich auf die Standorte verständigt, wo Videokameras in der Innenstadt von Burg installiert werden sollen. Schon bald werden sie aufgebaut.