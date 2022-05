Polizei wertet Kriminalitätsstatistik aus: Gommern ist ein ruhiges Pflaster

Gommern ist kein Kriminalitätsschwerpunkt. In den letzten fünf Jahren war auch keine Entwicklung in eine andere Richtung zu beobachten. Im Sozialausschuss beantwortete Nadin Hesse, Regionalbereichsbeamtin der Polizei (RBB), die Fragen der Stadträte.

Nadin Hesse ist Regionalbereichsbeamtin der Polizei in Gommern.

Gommern - Durchschnittlich etwa 28 Rauschgiftdelikte werden jährlich in Gommern festgestellt. In den meisten Fällen geschah das bei Verkehrskontrollen. Da der Konsument unmittelbar angetroffen wird, liegt hier die Aufklärungsquote bei fast 100 Prozent. Auffällig an der Statistik ist das Jahr 2018, als besonders viele Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren mit Betäubungsmitteln festgestellt wurden. Drei Täter waren sogar jünger als 13 Jahre gewesen und zwei weitere jünger als 21 Jahre.