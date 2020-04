Ein Polizist zielt mit der Pistole "Glock 46". Zum Glück nicht mit einer solchen echten Waffe, sondern einer Softair-Pistole hat ein Mann in Burg für Aufsehen gesorgt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Am Sonntag soll ein Mann mit einer Softair-Pistole auf Autofahrer gezielt haben. Polizisten nahmen ihn mit aufs Revier.

Burg (vs) l Ein Mann soll laut Polizeiangaben in Burg mit einer nicht geladenen Softairwaffe auf Autofahrer gezielt haben. Der Mann wurde von Polizeibeamten am Sonntagnachmittag aufgegriffen.

Die Person gab an, sich von Autofahrern gestört gefühlt zu haben. Der Mann wurde laut Polizei in das Fachkrankenhaus Jerichow gebracht.