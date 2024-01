Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal/Möckern. - Der Prozess gegen Stefan S. und Edgar E. ist am 23. Januar vor dem Landgericht Stendal fortgesetzt worden. Sie waren die Hauptangeklagten in den Prozessen zum Müllskandal um die Tongruben Möckern und Vehlitz. Die Staatsanwaltschaft sah es als erwiesen an, dass sie maßgeblich für die illegale Abfallentsorgung in den beiden Tongruben verantwortlich sind.